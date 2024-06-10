رفيق كابو: لا أعلم سبب عدم انضمامي لمنتخب تونس.. والمدربون لا يتابعون كل الفرق

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

رفيق كابو لاعب إنبي

أبدى رفيق كابو لاعب إنبي اندهاشه من عدم الانضمام إلى منتخب تونس.

وكان قد تم استدعاء حمزة المثلوثي وسيف الجزيري فقط من الدوري المصري لمنتخب تونس.

وقال كابو عبر قناة صدى البلد: "لا أعلم سبب عدم انضمامي إلى منتخب تونس".

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم – تونس تتعادل مع ناميبيا بمشاركة المثلوثي.. والكونغو تفوز بتواجد مايلي تشكيل تونس - المثلوثي أساسي في تصفيات كأس العالم ضد ناميبيا مدرب تونس: حققنا الأهم أمام غينيا الاستوائية.. ونعاني من الغيابات بمشاركة المثلوثي.. تونس تنجو بهدف أمام غينيا الاستوائية في تصفيات المونديال

وتابع "الجميع حصل على فرصة وكنت أتمنى التواجد وهذا شرف كبير".

وشدد "أشعر أن مدربي منتخب تونس لا يتابعون كل الفرق، وهذا الأمر ليس معي فقط ولكن أيضا إلياس الجلاسي وأيمن الصفاقسي وعزمي غومة جميعهم يستحقون التواجد".

واختتم رفيق كابو تصريحاته "نحن لاعبون (غلابة) لكن نستحق أن يحدث تواصل معنا حتى لو على سبيل التجربة في المباريات الودية".

ويبلغ رفيق كابو من العمر -31 عاما- ويلعب مع نادي إنبي منذ صيف 2022.

ويرتبط كابو بتعاقد مع منتخب تونس حتى صيف 2025.

وخاض كابو 26 مباراة مع إنبي هذا الموسم في مختلف المسابقات وسجل هدفا.

وساهم كابو الموسم الماضي في 14 هدفا خلال 38 مباراة خاضهم في مسابقتي الدوري والكأس.

تونس رفيق كابو إنبي
نرشح لكم
بشأن أزمة دوري مواليد 2003.. إنبي يخاطب وزير الرياضة رئيس إنبي: هذا سبب خلافي مع عامر حسين.. ومن حقنا بيع زياد كمال خارج مصر حازم إمام يكشف حل انتظام موعد الدوري.. ويعلق على إخفاء جواب نهائي دوري أبطال إفريقيا الدرندلي: لهذا السبب تم إيقاف الشيبي في أزمة الشحات.. وطاهر أفضل من الخطيب المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة طلب ضم عبد المنعم وإمام لقائمة باريس حازم خميس: تحويل رمضان صبحي للجنة استماع ثانية بناء على طلبه.. وموقفه من المباريات مران الزمالك - تدريبات تأهيلية.. وجوميز يعقد جلسة خاصة مع الونش وشيكابالا مران الأهلي – تدريبات فنية وبدنية استعدادا للقاء فاركو
أخر الأخبار
يورو 2024 - كليمون توربان حكما للافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا 10 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - انضمام إيمري تشان لمنتخب ألمانيا بدلا من لاعب بايرن المريض 42 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – ألبانيا.. منتخب الـ 19 مهاجرا وبناء دولة إيطالية في البلاد 55 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - شكوك حول مشاركة تشواميني ضد النمسا ساعة | ألمانيا 2024
بشأن أزمة دوري مواليد 2003.. إنبي يخاطب وزير الرياضة ساعة | الدوري المصري
تمهيدا لإمكانية رحيل مامارداشفيلي.. فالنسيا يتعاقد مع حارس رايو فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
إصابة بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
رئيس إنبي: هذا سبب خلافي مع عامر حسين.. ومن حقنا بيع زياد كمال خارج مصر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 3 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 4 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف