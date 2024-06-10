رفيق كابو: لا أعلم سبب عدم انضمامي لمنتخب تونس.. والمدربون لا يتابعون كل الفرق

أبدى رفيق كابو لاعب إنبي اندهاشه من عدم الانضمام إلى منتخب تونس.

وكان قد تم استدعاء حمزة المثلوثي وسيف الجزيري فقط من الدوري المصري لمنتخب تونس.

وقال كابو عبر قناة صدى البلد: "لا أعلم سبب عدم انضمامي إلى منتخب تونس".

وتابع "الجميع حصل على فرصة وكنت أتمنى التواجد وهذا شرف كبير".

وشدد "أشعر أن مدربي منتخب تونس لا يتابعون كل الفرق، وهذا الأمر ليس معي فقط ولكن أيضا إلياس الجلاسي وأيمن الصفاقسي وعزمي غومة جميعهم يستحقون التواجد".

واختتم رفيق كابو تصريحاته "نحن لاعبون (غلابة) لكن نستحق أن يحدث تواصل معنا حتى لو على سبيل التجربة في المباريات الودية".

ويبلغ رفيق كابو من العمر -31 عاما- ويلعب مع نادي إنبي منذ صيف 2022.

ويرتبط كابو بتعاقد مع منتخب تونس حتى صيف 2025.

وخاض كابو 26 مباراة مع إنبي هذا الموسم في مختلف المسابقات وسجل هدفا.

وساهم كابو الموسم الماضي في 14 هدفا خلال 38 مباراة خاضهم في مسابقتي الدوري والكأس.