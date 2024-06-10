أنشيلوتي يعلن رفض ريال مدريد المشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رفض فريقه المشاركة في كأس العالم للأندية بشكله الجديد.

ومن المفترض أن تقام كأس العالم للأندية في عام 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية عقب نهاية الموسم المقبل بنظام جديد وبمشاركة 32 فريقا.

وضمن ريال مدريد المشاركة في البطولة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال نسختين بآخر 5 سنوات.

وقال أنشيلوتي عبر صحيفة إل جيورنال الإيطالية: "اللاعبون والأندية لن يشاركوا في كأس العالم للأندية بشكله الجديد، مباراة ريال مدريد الواحدة تساوي 20 مليون يورو وفيفا يريد أن يعطينا ذلك القدر في البطولة بأكملها، ومثلنا العديد من الأندية سترفض المشاركة".

وتابع "لوكا مودريتش مثال فريد من نوعه عن الاحترافية والجودة، ولسوء الحظ سيعتزل توني كروس، هو ألماني في قراراته ولكنه سيستمر في العيش بمدريد وأخبرته إذا أراد تغيير رأيه خلال الخريف سيمكننا العودة من جديد فقط بمكالمة هاتفية".

وأضاف "أشعر بالفضول لرؤية ألمانيا على ملعبها في اليورو لأن لديهم منتخب ممتع".

وأتم "أعتقد أن منتخب إيطاليا يفقتر إلى الربط بين الأجيال بعد التتويج بالنسخة الماضية لذلك لا أعرف حقا ما هي فرصنا".

وأنهى ريال مدريد الموسم متوجا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.