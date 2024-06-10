صحيفة اليوم: الأهلي بدأ مفاوضاته لضم أحمد حجازي

يدخل النادي الأهلي المصري في مفاوضات لضم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بمدافعه السابق وفقا لصحيفة اليوم السعودية.

وكشفت الصحيفة السعودية وفقا لمصادرها الخاصة أن الأهلي المصري يرغب في ضم حجازي بعد استقرار اتحاد جدة على رحيله.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات قد بدأت وتسير بشكل جيد بين الطرفين حتى الآن.

واستقر اتحاد جدة على رحيل أحمد حجازي بعد تراجع مستواه الموسم الماضي وفقا لما ذكرته صحيفة اليوم.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء تعاقد انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي هذا الموسم 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا بإيطاليا بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.