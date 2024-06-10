nba - بوستون سيلتيكس يحسم المواجهة الثانية ضد دالاس في السلسلة النهائية

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

بوستون سيلتيكس

فاز بوستون سيلتيكس على دالاس مافيريكس بنتيجة 105-98 في المباراة الثانية من السلسلة الختامية للدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

بذلك الفوز يكون سيلتيكس قد وسع النتيجة لـ 2-0 في سلسلة Best of 7 الختامية للبطولة.

ويحتاج سيلتيك للفوز في مباراتين أخرتين للتتويج باللقب.

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تقدم دالاس بالنتيجة بعد نهاية الربع الأول بنتيجة 28-25 قبل أن يعود سيلتيكس ويتقدم في الوقت المتبقي للمباراة.

لوكا دونكيتش لاعب دالاس وعلى الرغم من خسارة فريقه إلا أنه كان أكثر المسجلين في المباراة برصيد 32 نقطة.

وتقام المباراة المقبلة بين الفريقين فجر الخميس المقبل 13 يونيو.

بوستون سيلتيكس دالاس NBA
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