nba - بوستون سيلتيكس يحسم المواجهة الثانية ضد دالاس في السلسلة النهائية

فاز بوستون سيلتيكس على دالاس مافيريكس بنتيجة 105-98 في المباراة الثانية من السلسلة الختامية للدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

بذلك الفوز يكون سيلتيكس قد وسع النتيجة لـ 2-0 في سلسلة Best of 7 الختامية للبطولة.

ويحتاج سيلتيك للفوز في مباراتين أخرتين للتتويج باللقب.

تقدم دالاس بالنتيجة بعد نهاية الربع الأول بنتيجة 28-25 قبل أن يعود سيلتيكس ويتقدم في الوقت المتبقي للمباراة.

لوكا دونكيتش لاعب دالاس وعلى الرغم من خسارة فريقه إلا أنه كان أكثر المسجلين في المباراة برصيد 32 نقطة.

The All-Defensive backcourt of Holiday and White led the charge in the Celtics' Game 2 win 🔒☘️ BOS seeks 3-0 lead Wednesday at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/IBX1xUPS4T — NBA (@NBA) June 10, 2024

وتقام المباراة المقبلة بين الفريقين فجر الخميس المقبل 13 يونيو.