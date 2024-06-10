الدرندلي: أي مباراة للمنتخب الفترة المقبلة ستكون مهمة.. وتحفيز حسام حسن قبل مواجهة غينيا بيساو

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 10:40

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يرى خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن أي مباراة يخوضها منتخب مصر خلال الفترة المقبلة ستكون مهمة.

وأشاد الدرندلي بروح التناغم بين اللاعبين والتركيز على حصد نقاط المباراة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت مصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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وقال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عبر قناة أون تايم سبورتس: "أي مباراة خلال الفترة المقبلة ستكون مهمة، نسير بشكل جيد في تصفيات كأس العالم، ونأمل في الحفاظ على هذا التقدم".

وشدد الدرندلي "مواجهة غينيا بيساو ليست سهلة، وكلما زادت الفترة يحدث تناغم بين اللاعبين".

وتابع "محل إقامتنا جيد جدا في غينيا بيساو ولم نتوقع أن يكون بتلك الصورة".

واختتم الدرندلي تصريحاته "حسام حسن يحفز اللاعبين بشكل رائع ونتمنى العودة بالثلاث نقاط".

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

منتخب مصر غينيا بيساو تصفيات كأس العالم
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