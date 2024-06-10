استعدادا لمنافسات كوبا أمريكا.. الأرجنتين تهزم الإكوادور وديا بهدف دي ماريا

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 10:28

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين

واصل منتخب الأرجنتين استعداداته لخوض منافسات كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور وديا.

وتغلبت الأرجنتين على الإكوادور بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل أنخل دي ماريا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.

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وشارك ليونيل ميسي كبديل في الدقيقة 56 بدلا من دي ماريا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة بين 21 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

منتخب الأرجنتين حامل لقب الكوبا وكأس العالم، يتواجد في المجموعة الأولى التي تضم بيرو وتشيلسي وكندا.

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراة الافتتاح ضد كندا في الثالثة فجر 21 يونيو.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب البطولة بعد تتويجه في 2021 على حساب البرازيل البلد المضيف، وهو المنتخب الأكثر تتويجا أيضا برصيد 15 لقبا، بالتساوي مع أوروجواي.

وينتهي دور المجموعات في 2 يوليو، على أن يُلعب دور الثمانية بين 4 و6 يوليو.

ويقام نصف النهائي في يومي 9 و10 من الشهر ذاته، ثم تُلعب مباراة الثالث والرابع يوم 13، ويُقام النهائي يوم 14 يوليو.

متصدر المجموعة الأولى سيلعب مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية يواجه وصيف الأولى، ليلتقي الفائزان في نصف النهائي.

الأمر ذاته ينطبق على المجموعتين الثالثة والرابعة، ما يعني أن البرازيل لن تلتقي بالأرجنتين إلا في المباراة النهائية، أو في تحديد المركز الثالث إذا خسر كلاهما نصف النهائي.

دي ماريا الأرجنتين كوبا أمريكا
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