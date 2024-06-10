مواعيد مباريات الإثنين 10 يونيو - مصر ضد غينيا.. والجزائر تواجه أوغندا

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 10:17

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه - مصر × بوركينا

تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

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غينيا الاستوائية × مالاوي.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

الصومال × بوتسوانا - 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

مدغشقر × مالي.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

غينيا بيساو × مصر.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس وتطبيق شاهد.

بنين × نيجيريا.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

أوغندا × الجزائر.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

غانا × جمهورية إفريقيا الوسطى.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

غينيا × موزمبيق.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

بوركينا فاسو × سيراليون (مجموعة مصر).. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

تصفيات كأس العالم - آسيا

اليمن × نيبال.. 1:00 مساء.

مباريات ودية دولية

هولندا × أيسلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الإثنين مصر غينيا بيساو تصفيات كأس العالم
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