مواعيد مباريات الإثنين 10 يونيو - مصر ضد غينيا.. والجزائر تواجه أوغندا
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 10:17
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس العالم - إفريقيا
غينيا الاستوائية × مالاوي.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
الصومال × بوتسوانا - 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
مدغشقر × مالي.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
غينيا بيساو × مصر.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس وتطبيق شاهد.
بنين × نيجيريا.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
أوغندا × الجزائر.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
غانا × جمهورية إفريقيا الوسطى.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
غينيا × موزمبيق.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
بوركينا فاسو × سيراليون (مجموعة مصر).. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
تصفيات كأس العالم - آسيا
اليمن × نيبال.. 1:00 مساء.
مباريات ودية دولية
هولندا × أيسلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة