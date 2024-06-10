عمر جابر: أنصح رمضان صبحي بالانتقال لـ الزمالك.. وجوميز جيد ويكفي أنه تعلم من فيريرا

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

هدف عمر جابر

نصح عمر جابر لاعب الزمالك رمضان صبحي جناح بيراميدز بالانتقال للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جابر لقناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك فاوضني أكثر من مرة عندما تواجدت مع بيراميدز لكن لم تكتمل الصفقة بسبب تمسكهم باستمراري".

وأضاف "من أفضل المواقف التي مرت علي عندما أتت الجماهير تحت منزلي لتودعني قبل الرحيل لبازل، كانوا يريدون نجاحي".

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وأكمل "كنت أرى توقيت عودتي للزمالك هو الصحيح بسبب حصول الفريق على الدوري مرتين، كنت أفتقد للزمالك، الإدارة فاوضتني رفقة نبيل عماد وكانت المفاوضات بسيطة واكتملت".

وتابع "الأمور لم تكن جيدة في الموسم الأول بسبب النتائج التي حققناها، عندما أتيت لم يكن مستواي الأفضل وكان هناك هجوم علي".

وواصل "شيكابالا أسطورة وشاهدت عندما قال إن بطولة الكونفدرالية هي بطولة عمر جابر، هو لاعب هام وقائد حقيقي، ولا أتخيل الزمالك بدونه".

وأردف "بعد الانتقادات التي تلقيتها قلت لنفسي هؤلاء الناس شجعونني من قبل أيضا، أعلم أن الجامهير كانت تنتظر مني أفضل من ذلك، ولذلك قلت لنفسي يجب أن أعود لمستواي وتمرنت كثيرا وأنهيت الموسم الماضي بشكل جيد".

وشدد "جوزيه جوميز مدرب جيد للغاية ويكفي أنه تعلم من جوسفالدو فيريرا، أنا على تواصل مع فيريرا حتى الآن، حضرت فترته الأولى وكان أكثر من رائع، جوميز قريب من كل اللاعبين ويعلمنا كرة القدم، الجمل التي نسجل منها الأهداف من صناعتي هي عن طريق جوميز".

وعن دور عبد الله السعيد قال: "صنع لنا الفارق على المستوى القيادي والفني ويعتبر عبقري كرة قدم، إذا مر أي لاعب بالمواقف التي واجهت السعيد، لن يكمل مشواره الكروي".

وأنهى "أنصح رمضان صبحي الانقال للزمالك، ولا ينقصنا أي شيء للمنافسة على كل البطولات، ومحمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر، أتمنى استمرار جوزيه جوميز في الزمالك لسنوات، وتنازلت عن أموال في بيراميدز من أجل الانتقال للزمالك، ونحتاج لعودة طارق حامد الموسم المقبل، أتمنى التعاقد مع أشرف بن شرقي وأحمد حجازي، وفيريرا هو أفضل مدرب تدربت معه".

وانضم جابر للزمالك قادما من بيراميدز في صيف 2022.

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