في وداعية القائد جيرو.. فرنسا تتعادل سلبيا مع كندا

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

فرنسا

اختتم منتخب فرنسا استعداداته للمشاركة في يورو 2024 بتعادل سلبي مع كندا وديا في لقاء أقيم على بوردو.

وارتدى أوليفييه جيرو شارة قيادة الديوك الفرنسية في مباراته الأخيرة على الأراضي المحلية حيث سيعتزل دوليا بنهاية مشوار المنتخب في يورو 2024.

وتعد تلك المرة الثانية والأخيرة التي يرتدي فيها جيرو شارة قيادة الديوك بعدما ارتداها في المرة الأولى في 2020 خلال الفوز على أوكرانيا 7-1.

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وحظى جيرو بتصفيق حاد أثناء خروجه من أرض الملعب في الدقيقة 62 بعدما عوضه برادلي باركولا.

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وجلس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء وشارك في الدقيقة 74 بدلا من ماركوس تورام.

وشهد اللقاء عودة كينسجلي كومان للمشاركة في المباريات منذ إصابته مع بايرن ميونيخ ضد كولن في 13 أبريل الماضي.

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المباراة في مجملها شهدت 4 تسديدات فقط على المرمى خلال 90 دقيقة وجميعها من نصيب فرنسا.

ولأول مرة يتعادل منتخب فرنسا في مباراته الأخيرة قبل بداية مشواره في اليورو منذ نسخة 1992 حيث تعادل آنذاك مع هولندا وودع من الدور الأول.

وسيلتقي منتخب فرنسا في بداية مشواره في يورو 2024 بلقاء النمسا ثم هولندا وبولندا في دور المجموعات.

بينما يتواجد منتخب كندا في المجموعة الأولى ويفتتح بطولة كوبا أمريكا بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب يوم 21 يونيو الجاري.

جيرو كندا فرنسا ودي كوبا أمريكا يورو 2024
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