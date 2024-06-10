عمر جابر: انضمامي لمنتخب مصر بسبب صداقتي مع صلاح يحدث في "عالم سمسم"

سخر عمرة جابر لاعب الزمالك من الأقاويل التي انتشرت أن انضمامه في أكثر من مرة لقائمة منتخب مصر تحدث بسبب صداقته بـ محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال جابر لقناة إم بي سي مصر 2: "حتى الآن لا أعلم ما حدث ضد أرتا سولار في الكونفدرالية وخسرنا بشكل مفاجئ بهدفين دون رد، وفي لقاء العودة تأخرنا في الشوط الأول بهدف".

وأضاف "الجمهور ظل يشجع اللاعبين في الشوط الثاني بالرغم من كل ذلك، كان من الطبيعي أن يكون بعض الهجوم علينا، لكن ذلك لم يحدث، هذه المباراة من الأفضل لي خلال مسيرتي الكروية"

وأكمل "قلت في غرفة تغيير الملابس إننا أفضل فريق في العالم قبل لقاء نهضة بركان في مصر وقلت أكثر من ذلك أيضا، أول 20 دقيقة من الأفضل خلال السنوات الأخيرة".

وتابع "ضغطنا بشكل عالي واستعدنا الكرة سريعا وسجلنا الهدف، شعرت أننا سنتوج بالبطولة".

وواصل "منذ أن احترفت في الخارج كنت مخطط بأن أعود إلى الزمالك مرة أخرى، فأنا بدأت في الفريق منذ أن كان عمري 5 سنوات، لكن لم أعرف كيف سأعود مرة ثانية".

وشدد "عندما لعبت في بازل كان من المفترض أن يتم بيع الظهير الأيمن الأساسي، لكن بقى وكان في منتخب سويسرا ولذلك لعب بشكل أساسي، حتى لعبت كظهير أيسر وظهرت بشكل جيد".

وأنهى "هيكتور كوبر قبل كأس العالم 2018 قال لي إن يجب علي اللعب، ولذلك انتقلت إلى الدوري الأمريكي مع بوب برادلي الذي يعرفني جيدا، ولم أفهم نظام الدوري هناك، لكن هدفي كان المشاركة، وعقب ذلك ذهبت إلى كأس العالم، انضمامي للمنتخب بسبب صداقتي مع محمد صلاح تحدث فقط في "عالم سمسم"، وهذا بعيد عن الواقع تماما".

وانضم جابر للزمالك قادما من بيراميدز في صيف 2022.