رئيس البلدية: منتخب مصر خسر تواجد حسام أشرف

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بلدية المحلة ضد زد

يؤمن مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة أن منتخب مصر سواء الأول أو الأولمبي خسر عدم تواجد حسام أشرف.

وقال الشامي عبر أون تايم سبورتس: "أشرف لديه عقلية وشخصية رائعة، ومنتخب مصر سواء الأول أو الأولمبي خسر عدم تواجده في الوقت الذي نقول فيه لا يوجد مهاجم قوي في مصر".

وأتم "أحمد عبد الرؤوف مستمر في قيادة الفريق لنهاية الموسم الحالي".

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ويحتل حسام أشرف صدارة جدول هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفا في 23 مباراة، ويبتعد عن مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بفارق هدفين.

ولم يتم استدعاء لاعب الزمالك المعار إلى بلدية المحلة لقائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 برصيد 22 نقطة ويبتعد بفارق نقط واحدة عن فاركو الذي يعتبر أخر الهابطين.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

بلدية المحلة حسام أشرف الدوري المصري منتخب مصر
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