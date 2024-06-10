إيطاليا تنتصر على البوسنة بهدف وحيد استعدادا لـ يورو 2024

انتصر منتخب إيطاليا في آخر استعداداته الودية لـ يورو 2024 على البوسنة والهرسك بنتيجة 1-0.

وتقام مباريات يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو.

اللقاء الذي أقيم على ملعب كارلو كاستيلاني بمدينة إمبولي الإيطالي شهد تكريم منتخب إيطاليا تحت 17 عاما الفائز بلقب أوروبا قبل بداية اللقاء.

وغيّر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإيطاليا خطته وتحول لثلاثي دفاعي كما فعل في وديتي فنزويلا والإكوادور شهر مارس الماضي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق دافيدي فراتيسي.

وسجل لاعب الوسط هدف اللقاء في الدقيقة 38 من لمسة واحدة على الطائر بعد عرضية متقنة من فيدريكو كييزا.

Davide Frattesi na 1⃣:0⃣ dla Włochów 💥 📺 Polsat Sport 3 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/h3UTwYgroY — Polsat Sport (@polsatsport) June 9, 2024

هدف فراتيسي هو الخامس له بقميص الأتزوري خلال 15 مباراة خاضها بقميص بطل أوروبا.

ويتواجد منتخب إيطاليا في مجموعة نارية رفقة إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

ويستهل منتخب إيطاليا حامل لقب يورو 2020 مشواره في يورو 2024 ضد ألبانيا يوم السبت المقبل.

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