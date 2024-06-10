تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 00:03
كتب : FilGoal
قرر نادي الخليج السعودي عرض محمد شريف لاعب الفريق للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
محمد شريف
النادي : الخليج
وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن نادي الخليج يرغب في تسويق محمد شريف وبيعه من أجل التعاقد مع مهاجم آخر في الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة أن تعاقد محمد شريف مع الخليج يتيح له الانتقال لأي ناد آخر، وهو عكس ما يقال إن تعاقده ينص على ضرورة عودته للأهلي في حالة رحيله عن النادي السعودي.
وانضم شريف إلى الخليج في بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي، ولعب مع الفريق 36 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.
وأنهى نادي الخليج الدوري السعودي محتلا المركز 12 ونجح في البقاء في الدوري للموسم الثاني على التوالي.
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