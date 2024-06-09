الكومي: مصر الأولمبي سيخوض وديتين قبل أولمبياد باريس.. ومتمسكون باستمرار ميكالي

أوضح إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة تمسكهم باستمرار روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي عقب نهاية مشواره في أولمبياد باريس 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

وقال عضو اتحاد الكرة عبر إم بي سي مصر 2: "خصصنا لائحة وافق عليها حسام وإبراهيم حسن، وسيكون هناك مكافآت حال الوصول لكأس العالم، وهدفنا إسعاد الجماهير، ونستهدف تحقيق أداءً مختلفا في كأس العالم مغاير للنسخ الماضية، لأننا نمتلك جيل جيد قادر على الظهور بشكل لائق".

وأضاف "عقدنا جلسة مع روجيرو ميكالي ولم نقصر إطلاقا مع المنتخب الأولمبي، وكنا أقرب لخوض مباراتين وديتين ضد الأرجنتين في الأرجنتين لكن ميكالي رفض وفضّل إقامة معسكر في مصر وخوض مواجهتين ضد كوت ديفوار".

وأوضح "منتخب مصر الأولمبي سيخوض مباراتين واحدة ضد منتخب من أوروبا وآخر عربي قبل انطلاق الأولمبياد استعدادا للمشاركة في باريس 2024".

وأكمل "نتمسك باستمرار ميكالي ولابد أن نستفيد منه في الفترة المقبلة بالكرة المصرية".

وردا على ملف مستحقات الحكم قائلا: "دفعنا دفعات من مستحقات الحكام المتأخرة، ونحاول تسديدة مديونيات عديدة ونسير بخطى ثابتة وفي الفترة المقبلة سيكون هناك حالة مالية جيدة لاتحاد الكرة".

وأتم "منتخب مصر لديه 6-7 رعاة كبار وسيتم إضافة رعاه أخرين ما سيزيد من إيرادات اتحاد الكرة الفترة المقبلة".