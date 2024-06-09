بسبب الدروس الخصوصية.. وزارة الرياضة تعلن إيقاف المسؤولين عن صالة حسن مصطفى

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية إيقاف المسؤولين عن إدارة صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

كما تمت إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق معهم بسبب تأجيرها لأحد المُعلمين لإعطاء الدروس الخصوصية بها. لحين الانتهاء من التحقيقات الرسمية.

وذلك بسبب عدم الرجوع للوائح المنظمة لتنمية الموارد بالهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك علي إثر السماح لمُعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم الأحد، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.

وانتشر مقطع فيديو لأحد المدرسين في الصالة وهو يعطي الدروس الخصوصية للطلاب المتواجدين في المدرجات.