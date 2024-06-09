إبراهيم حسن: الأمر لا يزال مبكرا في تصفيات كأس العالم

يرى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن تصفيات كأس العالم لا تزال في مرحلة مبكرة والأمور لم تحسم بعد.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يزال هناك 6 مباريات في تصفيات كأس العالم بعد مواجهة غينيا بيساو، والأمر لا يزال مبكرا".

وأضاف "كل مباراة مهمة للمنتخب وكل فوز يمنحك فرصة أكبر ويزيد من ثقة الفريق واللاعبين والجهاز الفني".

وواصل "نعرف موقف منتخب مصر جيدا في التصفيات ونقلنا الصورة كاملة للاعبين وكل مباراة هي بطولة بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "إلغاء المؤتمر الصحفي جاء من جانب الاتحاد الإفريقي والدوري والجانب الغيني أبلغنا بذلك".

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.