مران منتخب مصر - ختام الاستعدادات لمواجهة غينيا بيساو

الأحد، 09 يونيو 2024 - 23:11

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

اختتم منتخب مصر استعدادته لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة.

وشهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي و تقسيمة ، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

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حضر مران المنتخب جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .

ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر قميص أبيض وشورت أسود في المباراة، بينما يلعب غينيا بيساو بالطاقم الأحمر الكامل.

وحضر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام غينيا بيساو كل من وليد بدر المدير الإداري ومينا سامح إدري المنتخب وعبد الله سيد مسؤول المهمات.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو فجر اليوم الأحد استعدادا لاستئناف مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واستمرت رحلة السفر إلى غينيا بيساو لما يقارب 8 ساعات.

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