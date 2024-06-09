رومانو: توخيل أوقف محادثاته مع يونايتد.. وخططه لمستقبله

أوقف توماس توخيل المدير الفني السابق لـ بايرن ميونيخ المحادثات مع مانشستر يونايتد من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل.

ورحل المدرب الألماني من بايرن ميونيخ بعد نهاية الموسم الماضي.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن توخيل قرر وقف المحادثات مع مانشستر يونايتد وأخذ راحة من التدريب.

وأوضح رومانو أن توخيل لا يخطط لتدريب يونايتد خلال الموسم المقبل ولن يدرب أي فريق.

وعلى الجانب الآخر سيدرس يونايتد مستقبل إريك تين هاج مدرب الفريق للاستقرار على رحيله أو استمراره.

وأنهى مانشستر يونايتد موسمه في الدوري الإنجليزي باحتلال المركز الثامن برصيد 60 نقطة.

ولا يؤهله مركزه في الدوري إلى أي بطولة أوروبية، إلا أن تتويجه ببطولة كأس إنجلترا أمام غريمه مانشستر سيتي أتاح له المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم.

أما بايرن ميونيخ فقد عين فينسينت كومباني مدرب بيرنلي السابق خلفا لتوخيل الذي لم يحقق أي بطولة للفريق البافاري الموسم المنقضي.