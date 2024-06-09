مدرب بوسطن: أتعلم من جوارديولا ومانشستر سيتي .. وهذا ما حدث بيننا قبل نهائي NBA

لقطة أثارت اهتمام الجميع عندما شوهد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو يعطي التعليمات لـ جو مازولا مدرب بوسطن سيلتيكس قبل المباراة الأولى من نهائي NBA ضد دالاس مافريكس والتي انتهت بفوز كبير لبوسطن.

الكثير فسر المقابلة بين جوارديولا ومازولا مدرب مانشستر سيتي ساهم في فوز بوسطن على دالاس بفضل تعليماته لـ مازولا.

لكن ما لا يعرفه الكثير أن مازولا صديق شخصي لـ جوارديولا وسبق له زيارة مانشستر سيتي وحضور تدريبات الفريق السماوي.

مازولا قال عن جوارديولا قبل المباراة الثانية من نهائي NBA: "تعرفنا أنا وجوارديولا منذ أكثر من عام ونصف ودائما كنت معجبا به وأردت التعرف عليه بسبب الطريقة التي يتصرف بها".

وأضاف "كذلك العلاقة التي تربطه مع لاعبيه والنجاح الذي حققه، أقدر حقا علاقتنا وأي وقت نتقابل فيه فهو يتعلم باستمرار ويريد التحسن دائما وأنا أحب شخصيته".

وأكمل "أنا أدرس الكثير في مانشستر سيتي وأدرس جوارديولا كثيرا، أعتقده أنه أفضل مدرب على أي مستوى وفي أي رياضة، وأثر علي بشكل كبير".

وأتم تصريحاته "كانت فرصة لنتحدث معا فوق أرض الملعب قبل المباراة الأولى ضد دالاس".

جدير بالذكر أن مازولا البالغ من العمر 35 عاما هو أصغر مدرب في NBA.

وتنطلق المباراة الثانية من نهائي دوري NBA بين بوسطن سيلتيكس ودالاس مافريكس في تمام الثالثة فجر غدا الإثنين.