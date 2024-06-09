خبر في الجول – سيراميكا يجدد عقد محمد عادل 3 مواسم
الأحد، 09 يونيو 2024 - 22:21
كتب : عمرو نبيل
جدد نادي سيراميكا كليوباترا عقد محمد عادل لاعب الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة.
محمد عادل
النادي : سيراميكا كليوباترا
وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في 2025.
وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا جدد عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في جلسة جمعتهما.
ويأتي قرار التجديد للاعب الوسط من أجل الحفاظ على قوام الفريق الأساسي خلال الفترة القادمة.
وانتقل عادل إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 قادما من الإسماعيلي.
وبدأ عادل مسيرته الكروية في فريق إسكو ثم انتقل إلى الإنتاج الحربي في صيف 2018.
ثم رحل إلى الإسماعيلي في شتاء 2020 ومنه إلى سيراميكا.
وتبلغ قيمته السوقية الآن حسب موقع ترانسفير مارك 500 ألف يورو.
وحصل عادل على كأس الرابطة المصرية في 2022-2023 بعد الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.
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