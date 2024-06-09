سلة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويعادل النتيجة في سلسلة نهائي الدوري
الأحد، 09 يونيو 2024 - 22:01
كتب : FilGoal
حقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الثانية من نهائي دوري السوبر لكرة السلة للمحترفين.
وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 83-79 في المباراة الثانية من السلسلة المقامة في الصالة المغطاة في استاد القاهرة.
لتصبح نتيجة سلسلة النهائي الآن 1-1 بين الفريقين، ويتوج بالبطولة الفائز بـ3 مباريات أولا.
بادر الأهلي بالتقدم منذ بداية المباراة ولم يتأخر في النتيجة ووصل الفارق في الربع الأول إلى 16 نقطة لصالح الأحمر.
وفي الربع الرابع بدأ الاتحاد السكندري في العودة وتقليص الفارق إلى أن انتهت المباراة بفوز الأهلي.
وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري.
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