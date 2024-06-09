اسكواش - مصطفى عسل يتوج بلقب بريطانيا المفتوحة أمام علي فرج
الأحد، 09 يونيو 2024 - 21:39
كتب : FilGoal
حصد مصطفى عسل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بالفوز على علي فرج لاعب وادي دجلة.
وانتهت المباراة التي استمرت 78 دقيقة بنتيجة 3 أشواط مقابل 2.
وتفوق عسل 11-5 وتعادل فرج بنتيجة 11-2، وحسم عسل المجموعة الثالثة بصعوبة بنتيجة 13-11.
وعاد علي فرج في اللقاء مجددا بنتيجة 11-4 في المجموعة الرابعة.
وفاز عسل باللقب لأول مرة في مسيرته بالفوز في المجموعة الفاصلة بنتيجة 12-10.
🏆 @mostafasal_ is the men's @BritOpenSquash champion!
What an incredible match 🙌🔥#BritOpen24 #WhereLegendsAreMade pic.twitter.com/Gr13HnH46W— PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 9, 2024
وخسر علي فرج نهائي البطولة للمرة الرابعة في مسيرته بعدما خسر في 2019 و2021 و2022.
Oops 😅
It's almost a rite of passage to drop the British Open trophy at this point! pic.twitter.com/2Z9FGWsOpo— PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 9, 2024
وتوج علي فرج مؤخرا ببطولة الجونة للاسكواش على حساب عسل في المباراة النهائية.