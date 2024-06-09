اسكواش - مصطفى عسل يتوج بلقب بريطانيا المفتوحة أمام علي فرج

حصد مصطفى عسل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بالفوز على علي فرج لاعب وادي دجلة.

وانتهت المباراة التي استمرت 78 دقيقة بنتيجة 3 أشواط مقابل 2.

وتفوق عسل 11-5 وتعادل فرج بنتيجة 11-2، وحسم عسل المجموعة الثالثة بصعوبة بنتيجة 13-11.

وعاد علي فرج في اللقاء مجددا بنتيجة 11-4 في المجموعة الرابعة.

وفاز عسل باللقب لأول مرة في مسيرته بالفوز في المجموعة الفاصلة بنتيجة 12-10.

وخسر علي فرج نهائي البطولة للمرة الرابعة في مسيرته بعدما خسر في 2019 و2021 و2022.

Oops 😅 It's almost a rite of passage to drop the British Open trophy at this point! pic.twitter.com/2Z9FGWsOpo — PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 9, 2024

وتوج علي فرج مؤخرا ببطولة الجونة للاسكواش على حساب عسل في المباراة النهائية.