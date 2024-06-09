كرة يد - برشلونة يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.. ويتأهل لـ سوبر جلوب في مصر

توج برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 12 في تاريخه بالفوز على ألبورج الدنماركي في النهائي 31-30.

وأقيمت المباراة النهائية في صالة لانيكس أرينا بمدينة كولن الألمانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 15-15.

وكرر برشلونة تفوقه على ألبورج في نهائي البطولة بعدما انتصر عليه من قبل في نهائي نسخة 2021.

𝗞 𝗜 𝗡 𝗚 𝗦 𝗢 𝗙 𝗘 𝗨 𝗥 𝗢 𝗣 𝗘 🇪🇺🔵🔴 🔵🔴 🇪🇺 𝗖 𝗔 𝗠 𝗣 𝗘 𝗢 𝗡 𝗘 𝗦 𝗗 𝗘 𝗘 𝗨 𝗥 𝗢 𝗣 𝗔 @FCBHandbol win the Machineseeker EHF Champions League! 🏆 𝗠𝗩𝗣? 👇✍️ #ehffinal4 #CLM #ehfcl pic.twitter.com/74go5ZCorZ — EHF Champions League (@ehfcl) June 9, 2024

ورفع برشلونة صاحب الرقم القياسي الفارق وبينه وبين أقرب منافسيه بـ 7 ألقاب قارية.

وتأهل برشلونة إلى بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية لكرة اليد والتي ستقام في مصر العام الجاري.

أصبح خامس فريق يشارك في بطولة سوبر جلوب 2024 والتي ستقام في مصر بعد الأهلي والزمالك وماجديبورج الألماني وتاوباتي البرازيلي.

سوبر جلوب

تستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية في أكتوبر المقبل على صالة العاصمة الإدارية.

وحسمت أربعة أندية تواجدها بشكل رسمي حتى الآن بتواجد ثنائي مصري.

وتأهل الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، كما صعد الزمالك كونه وصيف دوري البلد المستضيف كون الأهلي حامل لقب الدوري.

بينما حسم ماجديبورج الألماني تواجده من النسخة الماضية كحامل لقب كأس العالم للأندية والتي أقيمت بمدينة الدمام السعودية.

ويتم حسم المتأهل الخامس مساء اليوم الأحد بعد ختام نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتبقى ممثلوا آسيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بجانب المتأهل ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.