كرة يد - برشلونة يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.. ويتأهل لـ سوبر جلوب في مصر
الأحد، 09 يونيو 2024 - 21:16
كتب : FilGoal
توج برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 12 في تاريخه بالفوز على ألبورج الدنماركي في النهائي 31-30.
وأقيمت المباراة النهائية في صالة لانيكس أرينا بمدينة كولن الألمانية.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 15-15.
وكرر برشلونة تفوقه على ألبورج في نهائي البطولة بعدما انتصر عليه من قبل في نهائي نسخة 2021.
𝗞 𝗜 𝗡 𝗚 𝗦 𝗢 𝗙 𝗘 𝗨 𝗥 𝗢 𝗣 𝗘 🇪🇺🔵🔴
🔵🔴 🇪🇺 𝗖 𝗔 𝗠 𝗣 𝗘 𝗢 𝗡 𝗘 𝗦 𝗗 𝗘 𝗘 𝗨 𝗥 𝗢 𝗣 𝗔 @FCBHandbol win the Machineseeker EHF Champions League! 🏆
𝗠𝗩𝗣? 👇✍️ #ehffinal4 #CLM #ehfcl pic.twitter.com/74go5ZCorZ— EHF Champions League (@ehfcl) June 9, 2024
ورفع برشلونة صاحب الرقم القياسي الفارق وبينه وبين أقرب منافسيه بـ 7 ألقاب قارية.
وتأهل برشلونة إلى بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية لكرة اليد والتي ستقام في مصر العام الجاري.
أصبح خامس فريق يشارك في بطولة سوبر جلوب 2024 والتي ستقام في مصر بعد الأهلي والزمالك وماجديبورج الألماني وتاوباتي البرازيلي.
Dika Mem and @FCBhandbol raise the trophy 𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐠𝐧𝐞'𝐬 𝐬𝐤𝐲! 🏆🤩 #ehffinal4 #ehfcl #clm pic.twitter.com/gX4TfYm37t— EHF Champions League (@ehfcl) June 9, 2024
سوبر جلوب
تستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية في أكتوبر المقبل على صالة العاصمة الإدارية.
وحسمت أربعة أندية تواجدها بشكل رسمي حتى الآن بتواجد ثنائي مصري.
وتأهل الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، كما صعد الزمالك كونه وصيف دوري البلد المستضيف كون الأهلي حامل لقب الدوري.
بينما حسم ماجديبورج الألماني تواجده من النسخة الماضية كحامل لقب كأس العالم للأندية والتي أقيمت بمدينة الدمام السعودية.
ويتم حسم المتأهل الخامس مساء اليوم الأحد بعد ختام نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويتبقى ممثلوا آسيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بجانب المتأهل ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.