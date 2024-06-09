شاو: إصاباتي خطأ من الطاقم الطبي ومني

الأحد، 09 يونيو 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

لوك شاو الظهير الأيسر لـ مانشستر يونايتد

يرى لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد أن الإصابات التي تعرض لها رفقة فريقه تعتبر خطأ من الطاقم الطبي ومنه شخصيا.

وقال الظهير الإنجليزي في تصريحات نقلتها قناة يورو سبورت: "أنه نوع من خطأ الجميع، جزء من خطأي ومن الطاقم الطبي، أعتقد أن الجميع سيعترفون بذلك، شعرت بشيء ضد أستون فيلا وخرجت بين الشوطين".

وأضاف "لقد قمت بفحص الإصابة ولم يكن هناك الكثير، لكنني لم أتدرب طوال الأسبوع".

أخبار متعلقة:
تنس - بعد مباراة استمرت 260 دقيقة.. ألكاراز يتوج بلقب رولان جاروس 2024 مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (83)-(79) الاتحاد.. فوز الأحمر بعد الإصابات العديدة.. سكاي تكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي مران الأهلي - تدريبات استشفائية استعدادا بعد الفوز على النجوم وديا

وأتم "إذا طلب مني المدرب أن ألعب، فلن أرفض أبدا، لكن كان ينبغي علي عدم المشاركة".

ويتواجد اللاعب صاحب الـ28 عاما مع إنجلترا في القائمة المشاركة لبطولة يورو 2024.

وتعرض شاو للإصابة مرتين خلال الموسم المنقضي وغاب لمدة 204 يوما بواقع 34 مباراة.

وخسر منتخب إنجلترا وديا أمام أيسلندا بنتيجة 1-0 في لقاء ودي أقيم على استاد ويمبلي استعداد للمشاركة في يورو 2024.

ويستعد منتخب إنجلترا للمشاركة في البطولة المقامة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد وصيف يورو 2020 في المجموعة التي صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

وتأخر الأسود الثلاثة مبكرة بهدف جون ثورستينسون الذي سجل هدفا رائعا بعد سلسلة من التمريرات المتتالية والسريعة التي بدأت من حارس المرمى في الدقيقة 12.

في الشوط الثاني دفع جاريث ساوثجيت بـ 6 تغييرات بحثا عن تغيير النتيجة لكن دون حدوث أي جديد لتنتهي المباراة بخسارة الأسود الثلاثة.

ولأول مرة منذ 2018 لا يحقق منتخب إنجلترا الفوز في 3 مباريات متتالية على ملعب ويمبلي.

وخسر الإنجليز من البرازيل وديا في مارس الماضي ثم تعادلوا مع بلجيكا أيضا قبل الخسارة من أيسلندا.

يذكر أن منتخب أيسلندا لم يستطع حجز تذكرة العبور ليورو 2024 بعدما خسر بطاقة التأهل عن طريق الملحق أمام أوكرانيا.

وجاءت قائمة إنجلترا النهائية في يورو 2024

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع: لويس دانك (برايتون) - جو جوميز (ليفربول) - مارك جيوهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيران تريبييه (نيوكاسل) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور جالاجر (تشيلسي) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - آدم وارتون (كريستال بالاس).

الهجوم: جود بيلنجهام (ريال مدريد الإسباني) - جارود بوين (وست هام) - إبيريشي إيز (كريستال بالاس) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردن (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني) - كول بالمر (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

لوك شاو الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد يورو 2024 إنجلترا
نرشح لكم
مدرب بوسطن: أتعلم من جوارديولا ومانشستر سيتي .. وهذا ما حدث بيننا قبل نهائي NBA بعد الإصابات العديدة.. سكاي تكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي يورو 2024 - مدرب كرواتيا السابق لـ في الجول: مودريتش سيلعب أكثر.. وهذه الفرق مرشحة للتتويج الكشف عن موعد إعلان تعيين موتا مدربا لـ يوفنتوس تقرير: توتنام يستقر على فسخ عقد ندومبيلي يورو 2024 - مخاوف بسبب إصابة سوبوسلاي قبل البطولة رومانو: النصر السعودي يدخل في مفاوضات لضم تشيزني بعد فشل الصفقة منذ عام.. سكاي: بالينيا يقترب من الانضمام لبايرن
أخر الأخبار
مدرب بوسطن: أتعلم من جوارديولا ومانشستر سيتي .. وهذا ما حدث بيننا قبل نهائي NBA 23 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
خبر في الجول – سيراميكا يجدد عقد محمد عادل 3 مواسم 33 دقيقة | الدوري المصري
سلة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويعادل النتيجة في سلسلة نهائي الدوري 53 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - السنغال تعود للصدارة مؤقتا بالفوز على موريتانيا ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم – تونس تتعادل مع ناميبيا بمشاركة المثلوثي.. والكونغو تفوز بتواجد مايلي ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - مصطفى عسل يتوج بلقب بريطانيا المفتوحة أمام علي فرج ساعة | رياضات أخرى
مجموعة مصر - إثيوبيا تفرض التعادل على جيبوتي في تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - برشلونة يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.. ويتأهل لـ سوبر جلوب في مصر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 3 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 4 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا"