تنس - بعد مباراة استمرت 260 دقيقة.. ألكاراز يتوج بلقب رولان جاروس 2024

توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب رولان جاروس 2024 بالفوز على الألماني ألكسندر زفيريف.

استمرت المباراة 260 دقيقة بواقع 4 ساعات و20 دقيقة وحسمها الإسباني بنتيجة 3 مجموعات مقابل 2.

وتفوق ألكاراز في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، وقلب زفيريف الطاولة في المجموعتين الثانية والثالثة 6-2 و7-6.

🏆🇩🇪🇪🇸🎾 الألماني ألكسندر زفيريف يفوز بالمجموعة الثالثة أمام الإسباني كارلوس ألكاراز#رولان_غاروس#RolandGarros pic.twitter.com/51LUHgg74j — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2024

وأدرك ألكاراز التعادل في المجموعة الرابعة بنتيجة 6-1.

وفي المجموعة الفاصل فاز بنتيجة 6-2 ليحقق لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وأصبح ألكاراز أصغر لاعب على الإطلاق يحقق 3 ألقاب جراند سلام بعمر 21 عاما و35 يوما.

وبات أيضا أول لاعب في فئة الرجال يحقق 3 ألقاب جراند سلام في أنواع أرض مختلفة (عشبي – ترابي – صلب).

وتوج ألكاراز في 2022 بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، وفي 2023 فاز بلقب ويمبلدون، وفي 2024 حقق لقب بطولة فرنسا المفتوحة.