تنس - بعد مباراة استمرت 260 دقيقة.. ألكاراز يتوج بلقب رولان جاروس 2024
الأحد، 09 يونيو 2024 - 20:44
كتب : FilGoal
توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب رولان جاروس 2024 بالفوز على الألماني ألكسندر زفيريف.
استمرت المباراة 260 دقيقة بواقع 4 ساعات و20 دقيقة وحسمها الإسباني بنتيجة 3 مجموعات مقابل 2.
وتفوق ألكاراز في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، وقلب زفيريف الطاولة في المجموعتين الثانية والثالثة 6-2 و7-6.
🏆🇩🇪🇪🇸🎾
الألماني ألكسندر زفيريف يفوز بالمجموعة الثالثة أمام الإسباني كارلوس ألكاراز#رولان_غاروس#RolandGarros pic.twitter.com/51LUHgg74j— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2024
وأدرك ألكاراز التعادل في المجموعة الرابعة بنتيجة 6-1.
وفي المجموعة الفاصل فاز بنتيجة 6-2 ليحقق لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
وأصبح ألكاراز أصغر لاعب على الإطلاق يحقق 3 ألقاب جراند سلام بعمر 21 عاما و35 يوما.
🏆🇩🇪🇪🇸🎾
الإسباني كارلوس ألكاراز يتوج ببطولة رولان غاروس للتنس#رولان_غاروس#RolandGarros pic.twitter.com/OswOa035X3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2024
وبات أيضا أول لاعب في فئة الرجال يحقق 3 ألقاب جراند سلام في أنواع أرض مختلفة (عشبي – ترابي – صلب).
وتوج ألكاراز في 2022 بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، وفي 2023 فاز بلقب ويمبلدون، وفي 2024 حقق لقب بطولة فرنسا المفتوحة.