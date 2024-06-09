تنس - بعد مباراة استمرت 260 دقيقة.. ألكاراز يتوج بلقب رولان جاروس 2024

الأحد، 09 يونيو 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

ألكاراز - تنس

توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب رولان جاروس 2024 بالفوز على الألماني ألكسندر زفيريف.

استمرت المباراة 260 دقيقة بواقع 4 ساعات و20 دقيقة وحسمها الإسباني بنتيجة 3 مجموعات مقابل 2.

وتفوق ألكاراز في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، وقلب زفيريف الطاولة في المجموعتين الثانية والثالثة 6-2 و7-6.

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وأدرك ألكاراز التعادل في المجموعة الرابعة بنتيجة 6-1.

وفي المجموعة الفاصل فاز بنتيجة 6-2 ليحقق لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وأصبح ألكاراز أصغر لاعب على الإطلاق يحقق 3 ألقاب جراند سلام بعمر 21 عاما و35 يوما.

وبات أيضا أول لاعب في فئة الرجال يحقق 3 ألقاب جراند سلام في أنواع أرض مختلفة (عشبي – ترابي – صلب).

وتوج ألكاراز في 2022 بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، وفي 2023 فاز بلقب ويمبلدون، وفي 2024 حقق لقب بطولة فرنسا المفتوحة.

تنس كارلوس ألكاراز رولان جاروس
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