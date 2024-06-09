بعد الإصابات العديدة.. سكاي تكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي

الأحد، 09 يونيو 2024 - 20:07

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن مستقبل كريستوف نكونكو لاعب فريق تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

وأكدت الشبكة أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هام للغاية بالنسبة لتشيلسي الموسم القادم وفيما بعد حتى.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - تدريبات استشفائية استعدادا بعد الفوز على النجوم وديا يورو 2024 - مدرب كرواتيا السابق لـ في الجول: مودريتش سيلعب أكثر.. وهذه الفرق مرشحة للتتويج اسكواش - نوران جوهر تحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة بالفوز على نور الشربيني في صالح المغرب؟ تقرير: أزمات منتخب الكونغو مستمرة بتصفيات كأس العالم 2026

وحسب الشبكة فلا توجد أي فرصة للرحيل ولن يتم مناقشة أي عروض محتملة أن تقدم له.

ومن جانب اللاعب أوضحت الشبكة أنه لا يريد كذلك الرحيل ومصمم أن يظهر أفضل ما لديه للفريق الموسم المقبل.

وعانى لاعب لايبزيج السابق من الإصابات مع تشيلسي خلال موسمه الأول.

وتعرض نكونكو لأربع إصابات في أول موسم له وغاب بسببها 242 يوما بواقع عيابه عن 39 مباراة.

وشارك نكونكو في 14 مباراة الموسم المنقضي في جميع البطولات وسجل 3 أهداف ولم يصنع.

وانخفضت القيمة السوقية لنكونكو بسبب الغيابات في الموسم الماضي من 80 مليون يورو إلى 65 مليون حسب موقع ترانسفير ماركت.

تشيلسي الدوري الإنجليزي كريستوف نكونكو لايبزيج
نرشح لكم
في وداعية القائد جيرو.. فرنسا تتعادل سلبيا مع كندا إيطاليا تنتصر على البوسنة بهدف وحيد استعدادا لـ يورو 2024 فيليكس: استمراري في برشلونة لا يعتمد علي.. وهذه رغبتي رومانو: توخيل أوقف محادثاته مع يونايتد.. وخططه لمستقبله مدرب بوسطن: أتعلم من جوارديولا ومانشستر سيتي .. وهذا ما حدث بيننا قبل نهائي NBA شاو: إصاباتي خطأ من الطاقم الطبي ومني يورو 2024 - مدرب كرواتيا السابق لـ في الجول: مودريتش سيلعب أكثر.. وهذه الفرق مرشحة للتتويج الكشف عن موعد إعلان تعيين موتا مدربا لـ يوفنتوس
أخر الأخبار
عمر جابر: أنصح رمضان صبحي بالانتقال لـ الزمالك.. وجوميز جيد ويكفي أنه تعلم من فيريرا 47 دقيقة | الدوري المصري
في وداعية القائد جيرو.. فرنسا تتعادل سلبيا مع كندا ساعة | الكرة الأوروبية
عمر جابر: انضمامي لمنتخب مصر بسبب صداقتي مع صلاح يحدث في "عالم سمسم" ساعة | الدوري المصري
دعبس يوضح موعد تغيير اسم فيوتشر لـ مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
رئيس البلدية: منتخب مصر خسر تواجد حسام أشرف ساعة | الدوري المصري
إيطاليا تنتصر على البوسنة بهدف وحيد استعدادا لـ يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي ساعة | سعودي في الجول
الكومي: مصر الأولمبي سيخوض وديتين قبل أولمبياد باريس.. ومتمسكون باستمرار ميكالي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 3 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 4 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي