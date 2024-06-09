بعد الإصابات العديدة.. سكاي تكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن مستقبل كريستوف نكونكو لاعب فريق تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

وأكدت الشبكة أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هام للغاية بالنسبة لتشيلسي الموسم القادم وفيما بعد حتى.

وحسب الشبكة فلا توجد أي فرصة للرحيل ولن يتم مناقشة أي عروض محتملة أن تقدم له.

ومن جانب اللاعب أوضحت الشبكة أنه لا يريد كذلك الرحيل ومصمم أن يظهر أفضل ما لديه للفريق الموسم المقبل.

وعانى لاعب لايبزيج السابق من الإصابات مع تشيلسي خلال موسمه الأول.

وتعرض نكونكو لأربع إصابات في أول موسم له وغاب بسببها 242 يوما بواقع عيابه عن 39 مباراة.

وشارك نكونكو في 14 مباراة الموسم المنقضي في جميع البطولات وسجل 3 أهداف ولم يصنع.

وانخفضت القيمة السوقية لنكونكو بسبب الغيابات في الموسم الماضي من 80 مليون يورو إلى 65 مليون حسب موقع ترانسفير ماركت.