مران الأهلي - تدريبات استشفائية استعدادا بعد الفوز على النجوم وديا

الأحد، 09 يونيو 2024 - 19:40

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل لاعبو الأهلي التدريبات على ملعب التتش استعدادا لعودة المشاركات المحلية في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 11 يوم الجمعة المقبل.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

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وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة النجوم أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وواصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة الودية تنفيذ بعض الفقرات داخل التتش ضمن البرنامج التدريبي.

وانتصر الأهلي على النجوم بهدف دون رد أمس السبت وديا سجله محمود عبد المنعم "كهربا".

واطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

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