يورو 2024 - مدرب كرواتيا السابق لـ في الجول: مودريتش سيلعب أكثر.. وهذه الفرق مرشحة للتتويج

يعتقد إيجور ستيماك المدير الفني السابق لمنتخب كرواتيا أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد سيلعب لمدة أكثر في يورو 2024.

وقال المدرب الكرواتي لـ FilGoal.com: "بطولة يورو ستكون صعبة على جميع الفرق، لأن المستويات أصبحت متقاربة للغاية في ظل مرحلة البناء التي تقوم بها أغلب المنتخبات الكبيرة".

وأضاف "ومن ضمن هذه المنتخبات ألمانيا وإسبانيا وكرواتيا وبلجيكا، هم في مرحلة إعداد جيل جديد وفي نفس الوقت هناك منتخبات بطموحات كبيرة لذلك ستكون بطولة مثيرة".

وأكمل "أرى أن فرنسا والبرتغال وإنجلترا الأكثر استقرارا لأن لديهم العديد من اللاعبين أصحاب القدرات العالية وهم شباب أيضا لذلك أعتقد أنهم سيكونوا مرشحين".

وتابع "كرواتيا بكل تأكيد تستطيع الفوز باللقب وهى فرصة جديدة للجيل الحالي والمدرب الرائع زلاتكو داليتش لأن تنصفهم كرة القدم".

وواصل "لكن المهمة صعبة لأن كرواتيا الآن في مرحلة ما بين لاعبين أصحاب خبرات ولكن أعمارهم كبيرة، ولاعبين جدد أصحاب أعمار صغيرة وهى مرحلة تحتاج لمدرب مميز مثل داليتش يعرف كيف يديرها".

وعن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد قال: "هو أحد أفضل لاعبي العالم، نعم لم يحصل على دقائق لعب كثيرة مع فريقه بسبب العوامل البدنية، ولكنه دائما مع كرواتيا يظهر كلاعب شاب، لذلك أتوقع أنه سيحصل على وقت أطول في يورو وسيلعب بطريقة ممتعة كعادته".

ودرب ستيماك منتخب كرواتيا في عام 2012 حتى 2013، ثم زادار الكرواتي، ثم خاض تجارب في قارة آسيا من بوابة سباهان أصفهان الإيراني.

منه إلى فريق الشحانية القطري، وحاليا يتولى تدريب منتخب الهند منذ 2019 وعقده يمتد حتى 2026.

وطوال تاريخه حصل على بطولة جنوب آسيا مرتين مع الهند في موسم 2020-2021، و2022-2023.

وتتواجد كرواتيا في المجموعة الثانية التي تعد الأقوى في يورو 2024 رفقة إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.

وحصلت كرواتيا المركز الثالث في كأس العالم 2022 بعد الفوز على المغرب 2-1.

وتوج منتخب كرواتيا بلقب كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد التغلب على الفراعنة في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.