اسكواش - نوران جوهر تحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة بالفوز على نور الشربيني
الأحد، 09 يونيو 2024 - 19:10
كتب : FilGoal
فازت نوران جوهر بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد التغلب في النهائي على مواطنتها نور الشربيني.
وحصد نوران جوهر اللقب بعد مباراة ماراثونية امتدت لـ5 أشواط وانتهت بفوزها بنتجية 3-2 على نور الشربيني.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتوج فيها نوران جوهر بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة بعدما فازت بها عام 2019.
كما خسرت نوران جوهر لقب البطولة ذاتها 3 مرات في أعوام 2016 أمام نور الشربيني، و2021 أمام نور الشربيني أيضا، و2022 أمام هانيا الحمامي.
البطولة هي الثانية التي تفوز بها نوران جوهر في عام 2024 الجاري بعدما فازت ببطولة العالم في القاهرة بالتغلب على نور الشربيني.
نوران جوهر في الوقت الحالي تحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش خلف نور الشربيني المصنفة الأولى حاليا.
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