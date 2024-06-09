الكشف عن موعد إعلان تعيين موتا مدربا لـ يوفنتوس

الأحد، 09 يونيو 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

تياجو موتا المدير الفني لبولونيا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن موعد تعيين تياجو موتا مدرب بولونيا السابق لتدريب يوفنتوس.

ويقترب المدير الفني الإيطالي من التوقيع ليوفنتوس وقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع X أن يوفنتوس يخطط لتوقيع العقود الأسبوع الجاري، وسيحدث ذلك يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

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وسيمتد العقد الذي سيربط موتا بالبيانكونيري حتى عام 2027.

وتحدث جيانلويجي بوفون أسطورة يوفنتوس ومدير منتخب إيطاليا الحالي عن الأمر قائلا من قبل خلال حفل جلوب سوكر: "ما أظهره موتا في السنوات الأخيرة يوضح أنه مدرب لديه شيء مميز".

وأضاف "ربما كان يوفنتوس يرغب في محاولة إعطاء حياة جديدة للمشروع، وهو مشروع طموح".

وتابع "إدارة يوفنتوس وموتا لديهما الشجاعة لتحمل المخاطر. في رأيي أعتقد إنها مخاطرة محسوبة".

ونجح موتا في تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها بولونيا في دوري الأبطال منذ الستينيات.

الدوري الإيطالي يوفنتوس تياجو موتا بولونيا بوفون
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