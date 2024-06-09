تقرير: توتنام يستقر على فسخ عقد ندومبيلي

الأحد، 09 يونيو 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

ندومبيلي - توتنام - أستون فيلا

استقر نادي على فسخ عقد تانجاي ندومبيلي لاعب الفريق ويصبح من حقه الانتقال إلى أي نادي دون مقابل.

وقضى لاعب الوسط الفرنسي الموسم المنقضي في إعارة إلى فريق جالاتاسراي التركي.

وحسب صحيفة ستاندارد فقرار توتنام جاء دون حتى التفكير في بيعه والاستفادة من أموال انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - مخاوف بسبب إصابة سوبوسلاي قبل البطولة رومانو: النصر السعودي يدخل في مفاوضات لضم تشيزني اسكواش - سيطرة مصرية على جوائز اتحاد المحترفين بعد فشل الصفقة منذ عام.. سكاي: بالينيا يقترب من الانضمام لبايرن

وحصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما على الدوري التركي والسوبر في موسمه رفقة الفريق التركي.

وانتقل ندومبيلي إلى توتنام قادما من ليون في صيف 2019 مقابل 62 مليون يورو.

وخرج ندومبيلي إلى فترات إعارة إذ عاد إلى ليون مرة أخرى ونابولي والمرة الأخيرة إلى جالاتاسراي.

وفي مرتين من الثلاث إعارات حصل على بطولة الدوري.

وحدث ذلك في المرة الأولى مع نابولي إذ حصل على الدوري الإيطالي بعد غياب البطولة أكثر من 30 عاما منذ زمن دييجو أرماندو مارادونا.

ويستعد توتنام أيضا للسماح برحيل ريان سيسينيون ورفض تفعيل بند تجديد عقده تلقائيا لمدة عام آخر.

الدوري الإنجليزي ندومبيلي توتنام جالاتاسراي نابولي
نرشح لكم
بعد الإصابات العديدة.. سكاي تكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي يورو 2024 - مدرب كرواتيا السابق لـ في الجول: مودريتش سيلعب أكثر.. وهذه الفرق مرشحة للتتويج الكشف عن موعد إعلان تعيين موتا مدربا لـ يوفنتوس يورو 2024 - مخاوف بسبب إصابة سوبوسلاي قبل البطولة رومانو: النصر السعودي يدخل في مفاوضات لضم تشيزني بعد فشل الصفقة منذ عام.. سكاي: بالينيا يقترب من الانضمام لبايرن ماركا: ريال مدريد يعمل على التعاقد مع فيرتز بيدري: الإصابة أصبحت من الماضي.. ودي لا فوينتي شجعني في الأوقات الصعبة
أخر الأخبار
مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (9)-(0) الاتحاد.. تقدم أحمر كبير في البداية 3 دقيقة | كرة سلة
بعد الإصابات العديدة.. سكاي تكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - تدريبات استشفائية استعدادا بعد الفوز على النجوم وديا 34 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب كرواتيا السابق لـ في الجول: مودريتش سيلعب أكثر.. وهذه الفرق مرشحة للتتويج 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - نوران جوهر تحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة بالفوز على نور الشربيني ساعة | رياضات أخرى
في صالح المغرب؟ تقرير: أزمات منتخب الكونغو مستمرة بتصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر مجموعة مصر - جيبوتي (1)-(1) إثيبويا.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
الكشف عن موعد إعلان تعيين موتا مدربا لـ يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 3 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 4 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا"