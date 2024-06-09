تقرير: توتنام يستقر على فسخ عقد ندومبيلي

استقر نادي على فسخ عقد تانجاي ندومبيلي لاعب الفريق ويصبح من حقه الانتقال إلى أي نادي دون مقابل.

وقضى لاعب الوسط الفرنسي الموسم المنقضي في إعارة إلى فريق جالاتاسراي التركي.

وحسب صحيفة ستاندارد فقرار توتنام جاء دون حتى التفكير في بيعه والاستفادة من أموال انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما على الدوري التركي والسوبر في موسمه رفقة الفريق التركي.

وانتقل ندومبيلي إلى توتنام قادما من ليون في صيف 2019 مقابل 62 مليون يورو.

وخرج ندومبيلي إلى فترات إعارة إذ عاد إلى ليون مرة أخرى ونابولي والمرة الأخيرة إلى جالاتاسراي.

وفي مرتين من الثلاث إعارات حصل على بطولة الدوري.

وحدث ذلك في المرة الأولى مع نابولي إذ حصل على الدوري الإيطالي بعد غياب البطولة أكثر من 30 عاما منذ زمن دييجو أرماندو مارادونا.

ويستعد توتنام أيضا للسماح برحيل ريان سيسينيون ورفض تفعيل بند تجديد عقده تلقائيا لمدة عام آخر.