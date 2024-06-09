يورو 2024 - مخاوف بسبب إصابة سوبوسلاي قبل البطولة

الأحد، 09 يونيو 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي

تعرض دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول وقائد منتخب المجر للإصابة مع منتخب بلاده قبل انطلاق بطولة الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا.

ولم يكمل سوبوسلاي المباراة الودية لمنتخب المجر وغادر في بداية الشوط الثاني بعدما سقط على الأرض مصابا.

وقال سوبوسلاي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي X: " كنت أشعر بالآلام في ساقاي ولم أرغب في المخاطرة ولذلك سقطت على الأرض وخرجت من المباراة".

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وغاب سوبوسلاي عن منتخب المجر في يورو 2020 بسبب الإصابة، ولذلك يصمم نجم ليفربول على تجنب التعرض لإصابة أخرى تبعده عن البطولة المقبلة.

وانضم سوبوسلاي لصفوف ليفربول في الصيف الماضي قادما من لايبزج الألماني مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وفي أول مواسمه مع الأحمر لعب 45 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويقع منتخب المجر في المجموعة الأولى بجانب ألمانيا مستضيف البطولة وإسكتلندا وسويسرا.

ويلعب أول مباراة له في البطولة ضد سويسرا يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.

المجر يورو 2024 سوبوسلاي
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