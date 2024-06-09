رومانو: النصر السعودي يدخل في مفاوضات لضم تشيزني
الأحد، 09 يونيو 2024 - 17:03
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن دخول النصر في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل ضم الحارس فوتشينك تشيزني.
فويتشيك تشيزني
النادي : يوفنتوس
الصحفي الإيطالي أشار إلى أن يوفنتوس أصبح على استعداد لبيع تشيزني في الصيف الحالي بعد اقترابه من التعاقد مع دي جريجوريو حارس مرمى مونزا.
كما سيبدأ النادي في التفاوض مع ماتيو بيرين لتمديد تعاقده.
وفقا لرومانو فإن القرار يعود حاليا لتشيزني للموافقة على الانتقال للنصر أو لا.
صاحب الـ 34 عاما انضم ليوفنتوس في 2017 قادما من أرسنال.
وشارك تشيزني مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي في 35 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة وسكن مرماه 30 هدفا.
ويملك النصر حاليا الحارس دافيد أوسبينا بالإضافة إلى نواف العقيدي.
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