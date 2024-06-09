اسكواش - سيطرة مصرية على جوائز اتحاد المحترفين

الأحد، 09 يونيو 2024 - 16:49

كتب : FilGoal

نوران جوهر - أفضل لاعبة بالموسم اسكواش

أعلن اتحاد الاسكواش للمحترفين جوائز نهاية الموسم والتي شهدت سيطرة مصرية.

وحصدت نوران جوهر جائزة أفضل لاعبة بينما حلت نور الشربيني في المركز الثاني.

بينما نجح مصطفى عسل في حصد جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم ويليه محمد زكريا.

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أما على مستوى الناشئات فحصدت أمينة عرفي جائزة أفضل لاعبة وحلت فيروز أبو الخير في المركز الثاني.

بينما حصد الثنائي علي فرج ونور الشربيني جائزة أفضل روح رياضية.

وجاءت الجوائز كالآتي:

أفضل لاعب في الموسم: البيروفي دييجو إلياس في المركز الأول ثم علي فرج.

أفضل لاعبة في الموسم: نوران جوهر ثم نور الشربيني في المركز الثاني.

أفضل لاعب شاب: مصطفى عسل ثم محمد زكريا.

أفضل لاعبة شابة: أمينة عرفي ثم فيروز أبو الخير.

أفضل روح رياضية: علي فرج (للرجال) ونور الشربيني (للسيدات)

اسكواش نوران جوهر مصطفى عسل علي فرج نور الشربيني
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