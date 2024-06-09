بعد فشل الصفقة منذ عام.. سكاي: بالينيا يقترب من الانضمام لبايرن

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن توصل بايرن ميونيخ لاتفاق مع جواو بالينيا لاعب فولام لضمه في فترة الانتقلات الحالية.

وفقا لسكاي فإن بايرن توصل لاتفاق مع اللاعب لضمه ويسعى حاليا لإتمام المفاوضات مع ناديه.

الصفقة قد تكلف بايرن ميونيخ في حدود 45 مليون يورو لإتمامها.

ويملك بالينيا عقد مع فولام حتى عام 2028.

بالينيا كان قريبا من الانتقال لبايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن الصفقة توقفت عقب اجتياز الفحص الطبي بسبب خلافات بين الناديين قبل أن تعود غي الانتقالات الحالية.

البرتغالي صاحب الـ 28 عاما انضم لفولام في 2022 قادما من سبورتنج لشبونة.

وشارك بالينيا مع فولام خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وخلالها سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.