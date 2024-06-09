بعد فشل الصفقة منذ عام.. سكاي: بالينيا يقترب من الانضمام لبايرن

الأحد، 09 يونيو 2024 - 16:21

كتب : FilGoal

بالينيا - أرسنال ضد فولام

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن توصل بايرن ميونيخ لاتفاق مع جواو بالينيا لاعب فولام لضمه في فترة الانتقلات الحالية.

وفقا لسكاي فإن بايرن توصل لاتفاق مع اللاعب لضمه ويسعى حاليا لإتمام المفاوضات مع ناديه.

الصفقة قد تكلف بايرن ميونيخ في حدود 45 مليون يورو لإتمامها.

أخبار متعلقة:
إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا بيساو ومصر تصفيات كأس العالم - مصر بالأبيض والأسود في مواجهة غينيا بيساو خبر في الجول - زد يوقع مع عبد الرحمن عماد لاعب إنبي يورو 2024 – كروس "وجهة الرومانسيين".. خليط بين الرياضة والفن

ويملك بالينيا عقد مع فولام حتى عام 2028.

بالينيا كان قريبا من الانتقال لبايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن الصفقة توقفت عقب اجتياز الفحص الطبي بسبب خلافات بين الناديين قبل أن تعود غي الانتقالات الحالية.

البرتغالي صاحب الـ 28 عاما انضم لفولام في 2022 قادما من سبورتنج لشبونة.

وشارك بالينيا مع فولام خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وخلالها سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

جواو بالينيا فولام بايرن ميونيخ
نرشح لكم
بعد الإصابات العديدة.. سكاي تكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي يورو 2024 - مدرب كرواتيا السابق لـ في الجول: مودريتش سيلعب أكثر.. وهذه الفرق مرشحة للتتويج الكشف عن موعد إعلان تعيين موتا مدربا لـ يوفنتوس تقرير: توتنام يستقر على فسخ عقد ندومبيلي يورو 2024 - مخاوف بسبب إصابة سوبوسلاي قبل البطولة رومانو: النصر السعودي يدخل في مفاوضات لضم تشيزني ماركا: ريال مدريد يعمل على التعاقد مع فيرتز بيدري: الإصابة أصبحت من الماضي.. ودي لا فوينتي شجعني في الأوقات الصعبة
أخر الأخبار
مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (9)-(0) الاتحاد.. تقدم أحمر كبير في البداية 3 دقيقة | كرة سلة
بعد الإصابات العديدة.. سكاي تكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - تدريبات استشفائية استعدادا بعد الفوز على النجوم وديا 34 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب كرواتيا السابق لـ في الجول: مودريتش سيلعب أكثر.. وهذه الفرق مرشحة للتتويج 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - نوران جوهر تحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة بالفوز على نور الشربيني ساعة | رياضات أخرى
في صالح المغرب؟ تقرير: أزمات منتخب الكونغو مستمرة بتصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر مجموعة مصر - جيبوتي (1)-(1) إثيبويا.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
الكشف عن موعد إعلان تعيين موتا مدربا لـ يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 3 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 4 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا"