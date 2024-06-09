إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا بيساو ومصر

الأحد، 09 يونيو 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غينيا بيساو ومصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار الاتحاد إلى أن منسق المباراة قد قرر إلغاء المؤتمر الصحفي وأخطر الجانب المصري خلال الإجتماع الفني بالمباراة.

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ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر قميص أبيض وشورت أسود في المباراة، بينما يلعب غينيا بيساو بالطاقم الأحمر الكامل.

وحضر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام غينيا بيساو كل من وليد بدر المدير الإداري ومينا سامح إدري المنتخب وعبد الله سيد مسؤول المهمات.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو غدا الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو فجر اليوم الأحد استعدادا لاستئناف مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واستمرت رحلة السفر إلى غينيا بيساو لما يقارب 8 ساعات.

منتخب مصر غينيا بيساو
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