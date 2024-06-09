تصفيات كأس العالم - مصر بالأبيض والأسود في مواجهة غينيا بيساو

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو عن خوض الفراعنة اللقاء بالقميص الأبيض والشورت الأسود.

وأقيم الاجتماع الفني اليوم الأحد، للمباراة المقرر لها في تمام السابعة من مساء غدا الإثنين بتوقيت القاهرة.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

أما منتخب غينيا بيساو فيرتدي الطاقم الأحمر بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام غينيا بيساو كل من وليد بدر المدير الإداري ومينا سامح إدري المنتخب وعبد الله سيد مسؤول المهمات.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو غدا الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو فجر اليوم الأحد استعدادا لاستئناف مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واستمرت رحلة السفر إلى غينيا بيساو لما يقارب 8 ساعات.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة يوم الجمعة لكن تم تأجيل السفر إلى السبت بناء على طلب اللاعبين بسبب الإجهاد.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.

ونجح تريزيجيه في آخر عشر مباريات دولية المساهمة في تسعة أهداف بتسجيل سبعة وصناعة اثنين آخرين.