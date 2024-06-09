خبر في الجول - زد يوقع مع عبد الرحمن عماد لاعب إنبي

الأحد، 09 يونيو 2024 - 15:27

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن عماد

أتم نادي زد اتفاقه مع عبد الرحمن عماد لاعب إنبي لضمه خلا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع لزد في صفقة انتقال حر ولمدة 4 مواسم بعد نهاية تعاقده مع إنبي.

ويلعب عماد بصفوف إنبي منذ 2019 بعد أن صعد للفريق الأول.

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ولم يشارك صاحب الـ 24 عاما سوى في 8 مباريات منذ بداية الموسم بقميص إنبي.

ويحتل زد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 24 مباراة.

ويلعب زد للموسم الأول بعد عودته للدوري الممتاز بمسماه الجديد.

وسبق لزد اللعب في الدوري الممتاز لموسم وحيد فقط في السابق بمسمى نادي مصر.

عبد الرحمن عماد زد
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