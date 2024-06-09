استقالة أحمد عبد المقصود من تدريب بترول أسيوط

الأحد، 09 يونيو 2024 - 14:43

كتب : رضا السنباطي

أحمد عبد المقصود - الزمالك

أعلن نادي بترول أسيوط استقاله مدربه أحمد عبد المقصود.

وأنهى عبد المقصود الموسم في قيادة بترول أسيوط بدوري المحترفين.

واحتل الفريق المركز الثاني في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين ليستمر الفريق بالدوري في الموسم المقبل.

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وعمل أحمد عبد المقصود ضمن الجهاز الفني للزمالك من قبل، كما تولى منصب المدير العام في البنك الأهلي.

وعاد عبد المقصود إلى نادي الزمالك مرة أخرى خلال الموسم الحالي رفقة أسامة نبيه الذي تولى القيادة مؤقتا بعد رحيل جوسفالدو فيريرا للمرة الأولى هذا الموسم.

بعد رحيل فيريرا بشكل نهائي، تولى عبد المقصود قيادة الزمالك مؤقتا قبل وصول المدرب الحالي خوان كارلوس أوسوريو.

بترول أسيوط أحمد عبد المقصود
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