رومانو: أتليتكو مدريد يقترب من ضم لو نورماند

الأحد، 09 يونيو 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

روبن لو نورماند - ريال سوسيداد

اتفق أتليتكو مدريد مع اللاعب روبن لو نورماند على ضمه في الموسم المقبل وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.

وفقا لرومانو فإن أتليتكو مدريد قد اتفق مع اللاعب الإسباني على البنود الشخصية من أجل ضمه في الصيف الحالي.

ودخل أتليتكو مدريد في مفاوضات متقدمة مع ريال سوسيداد نادي لو نورماند من أجل الوصول لاتفاق على ضم اللاعب.

أخبار متعلقة:
ليكيب: فيفا يتجه للسماح بإقامة مباراة واحدة على الأقل من الدوري خارج بلاده ماركا: ريال مدريد يعمل على التعاقد مع فيرتز بيدري: الإصابة أصبحت من الماضي.. ودي لا فوينتي شجعني في الأوقات الصعبة كرة يد - لحجز بطاقة التأهل لـ سوبر جلوب في مصر.. نهائي أبطال أوروبا بين برشلونة وألبورج

ويرى أتليتكو مدريد أن لو نورماند سيكون التدعيم الأول لخط الدفاع في الموسم الجديد بعد رحيل الثنائي هيرموسو وسافيتش.

صاحب الـ 27 عاما يلعب بصفوف سوسيداد منذ عام 2019.

ويتواجد لو نورماند في قائمة منتخب إسبانيا التي ستشارك في يورو 2024.

وخلال الموسم الحالي لعب لو نورماند 43 مباراة بقميص ريال سوسيداد، وأسهم خلال مسيرته بتتويج الفريق بكأس ملك إسبانيا بموسم 2019/2020.

روبن لو نورماند أتليتكو مدريد ريال سوسيداد
نرشح لكم
ماركا: ريال مدريد يعمل على التعاقد مع فيرتز زيدان: مبابي سيصنع التاريخ وسيتخطى جميع لاعبي ريال مدريد رومانو: عروض لإعارة جولر ورد ريال مدريد كروس: سأعتزل الكرة لهذا السبب.. والناس تجاملني سبورت: برشلونة مهتم بضم لاعب وسط ريال سوسيداد.. وتفاصيل المفاوضات بيلينجهام يحصل على جائزة أفضل لاعب بالموسم في ريال مدريد ريال مدريد يعلن قميصه الجديد لموسم 2024-25 لابورتا: مبابي؟ أفضل الاعتماد على لا ماسيا.. وإقالة تشافي ربما كان يجب إدارتها بشكل أفضل
أخر الأخبار
رومانو: توخيل أوقف محادثاته مع يونايتد.. وخططه لمستقبله 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب بوسطن: أتعلم من جوارديولا ومانشستر سيتي .. وهذا ما حدث بيننا قبل نهائي NBA 33 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
خبر في الجول – سيراميكا يجدد عقد محمد عادل 3 مواسم 42 دقيقة | الدوري المصري
سلة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويعادل النتيجة في سلسلة نهائي الدوري ساعة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - السنغال تعود للصدارة مؤقتا بالفوز على موريتانيا ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم – تونس تتعادل مع ناميبيا بمشاركة المثلوثي.. والكونغو تفوز بتواجد مايلي ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - مصطفى عسل يتوج بلقب بريطانيا المفتوحة أمام علي فرج ساعة | رياضات أخرى
مجموعة مصر - إثيوبيا تفرض التعادل على جيبوتي في تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 3 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 4 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا"