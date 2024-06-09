رومانو: أتليتكو مدريد يقترب من ضم لو نورماند
الأحد، 09 يونيو 2024 - 14:27
كتب : FilGoal
اتفق أتليتكو مدريد مع اللاعب روبن لو نورماند على ضمه في الموسم المقبل وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.
روبين لي نورماند
النادي : ريال سوسيداد
وفقا لرومانو فإن أتليتكو مدريد قد اتفق مع اللاعب الإسباني على البنود الشخصية من أجل ضمه في الصيف الحالي.
ودخل أتليتكو مدريد في مفاوضات متقدمة مع ريال سوسيداد نادي لو نورماند من أجل الوصول لاتفاق على ضم اللاعب.
ويرى أتليتكو مدريد أن لو نورماند سيكون التدعيم الأول لخط الدفاع في الموسم الجديد بعد رحيل الثنائي هيرموسو وسافيتش.
صاحب الـ 27 عاما يلعب بصفوف سوسيداد منذ عام 2019.
ويتواجد لو نورماند في قائمة منتخب إسبانيا التي ستشارك في يورو 2024.
وخلال الموسم الحالي لعب لو نورماند 43 مباراة بقميص ريال سوسيداد، وأسهم خلال مسيرته بتتويج الفريق بكأس ملك إسبانيا بموسم 2019/2020.
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