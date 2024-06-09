ليكيب: فيفا يتجه للسماح بإقامة مباراة واحدة على الأقل من الدوري خارج بلاده

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للسماح بإقامة مباراة واحدة على الأقل بمسابقة الدوري خارج بلاده.

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة من أجل مراجعة المادة الخاصة بإقامة المباريات المحلية خارج الدولة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فيفا قد يفتح بشكل سريع إمكانية لعب مباراة واحدة على الأقل بمسابقة الدوري خارج البلاد في الموسم الواحد.

وأشار التقرير إلى أن الدوري الفرنسي عليه أن يستفيد من ذلك البند خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف التقرير أن الدوري الإسباني يرغب في نقل بعض من أكبر مبارياته إلى أمريكا.

ووفقا لمصادر ليكيب المقربة من فيفا، فعلى فيفا السماح للعب مباراة واحدة على الأقل خارج حدود الدوري.

وتقام بعض مباريات الكأس والسوبر الأوروبية بالخارج، مثل السوبر الإسباني الذي يتم تنظيمه في السعودية، فيما تمنع قواعد فيفا إقامة مباريات الدوري بالخارج إلا في ظل الظروف القهرية.

وطُرح إقامة قمتي الأهلي والزمالك بالدوري، في المملكة العربية السعودية، ولكن لم تكلل بالنجاح لتقام بنظامها المعتاد في ستاد القاهرة، فيما أقيمت قمة نهائي الكأس في السعودية، والسوبر المصري بالإمارات والسعودية.