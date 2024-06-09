ماركا: ريال مدريد يعمل على التعاقد مع فيرتز

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن وجود نية لدى ريال مدريد في التعاقد مع فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن.

اللاعب الألماني لفت الأنظار رفقة فريقه بالموسم الماضي بعد أن قدم أداء رائع أسهم في التتويج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وفقا لماركا فإن ريال مدريد يعمل على ففقة فيرتز من عدة أشهر الآن.

الصحيفة أشارت إلى أن الوكلاء الذين قاولوا إن مبابي سيوقع لريال مدريد يقولون حاليا أن فيرتز أيضا قد اتفق مع النادي على الانضمام إليه ولكن بنهاية الموسم المقبل.

صاحب الـ 21 عاما لعب 49 مباراة بقميص ليفركوزن في الموسم الماضي وخلاله سجل 18 هدفا وصنع 20 آخرين.