كرة يد - لحجز بطاقة التأهل لـ سوبر جلوب في مصر.. نهائي أبطال أوروبا بين برشلونة وألبورج

تكرارا لنهائي نسخة 2021 يلعب برشلونة أمام ألبورج الدنماركي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ويصعد حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في مصر أكتوبر المقبل.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخها.

وكان برشلونة قد تغلب على ألبورج في نهائي 2021 بنتيجة 36-23.

ويتسلح ألبورج بالثنائي ميكيل هانسن ولاندين نجوم منتخب الدنمارك لكرة اليد.

وحقق برشلونة لقب البطولة مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت بينما لم يسبق لألبورج تحقيق اللقب.

ويقام النهائي في مدينة كولن الألمانية بتمام السابعة مساء اليوم الأحد.

ويعتبر برشلونة البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 11 مرة وبفارق ستة ألقاب عن أقرب منافسيه.

سوبر جلوب

تستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية في أكتوبر المقبل على صالة العاصمة الإدارية.

وحسمت أربعة أندية تواجدها بشكل رسمي حتى الآن بتواجد ثنائي مصري.

وتأهل الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، كما صعد الزمالك كونه وصيف دوري البلد المستضيف كون الأهلي حامل لقب الدوري.

بينما حسم ماجديبورج الألماني تواجده من النسخة الماضية كحامل لقب كأس العالم للأندية والتي أقيمت بمدينة الدمام السعودية.

ويتم حسم المتأهل الخامس مساء اليوم الأحد بعد ختام نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتبقى ممثلوا آسيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بجانب المتأهل ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.