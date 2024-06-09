بيدري: الإصابة أصبحت من الماضي.. ودي لا فوينتي شجعني في الأوقات الصعبة

الأحد، 09 يونيو 2024 - 12:44

كتب : FilGoal

بيدري بقميص منتخب إسبانيا

شدد بيدري على أنه يشعر بتحسن كبير منذ عودته من الإصابة الأخيرة.

بيدري

النادي : برشلونة

إسبانيا

وفاز منتخب إسبانيا على إيرلندا الشمالية بخمسة أهداف مقابل هدف وديا.

وسجل بيدري هدفين لإسبانيا في المباراة.

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وقال بيدري للصحفيين عقب المباراة: "سعيد جدا بالمباراة وبأداء الفريق وخاصة بإحرازي أول أهدافي مع المنتخب لأنني كنت دائما أريد التسجيل".

وتابع "لقد عملت كثيرا بعد عدة أمور مؤسفة ولكن وصلت إلى المرحلة النهائية بشكل جيد وأشعر بتحسن كبير عن ذي قبل وأعتقد أن ذلك قد تم رؤيته في الهدف، لذلك أعتقد أن الإصاة أصبحت خلفي الآن".

وواصل "لدي علاقة جيدة مع دي لا فوينتي من منتخب الشباب وأنا ممتن لثقته الكبيرة، لقد اتصل بي عدة مرات وشجعني وساعد على صفاء ذهني".

وشدد "سنلعب من أجل الحصول على كل شيء، في كل مرة ألعب أحاول تحقيق الفوز ولكن سنحاول التركيز على مباراة تلو الأخرى".

وأضاف "نعرف الإمكانيات التي نملكها عندما نستحوذ على الكرة، لدينا لاعبين أصحاب مستوى عالي ولكن يجب أن نركز على الجانب الدفاعي قليلا".

وعانى بيدري من إصابة متكررة مع برشلونة خلال الموسم الماضي.

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في يورو 2024 بألمانيا.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية بجانب كل من إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

بيدري إسبانيا
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