اسكواش - بـ 1768 يوما.. نور الشربيني تحقق ثالث أطول سلسلة تصدر بالتصنيف العالمي

واصلت نور الشربيني تحقيق أرقامها القياسية في رياضة الاسكواش وهذه المرة بشأن التصنيف العالمي.

وتستمر نور الشربيني على قمة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش بعد تفوقها طوال الموسم.

وبذلك باتت نور الشربيني في صدارة التصنيف العالمي لمدة 1768 يوما لتتخطى الأسترالية ميتشيل مارتن.

وكانت ميتشيل مارتن قد تواجدت على قمة الترتيب العالمي لمدة 1767 يوما قبل أن تتخطاها نور الشربيني.

وأصبحت نور الشربيني صاحبة ثالث أطول سلسلة على قمة التصنيف العالمي.

وتأتي الماليزية نيكول دافيد أسطورة اللعبة كأكثر لاعبة في قمة التصنيف بـ 3408 يوما.

بينما الأسترالية سوزان ديفوي في المركز الثاني بـ 3195 يوما.

ووصلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للمرة السادسة في تاريخها.

وتلعب نور مساء اليوم الأحد أمام زميلتها نوران جوهر في المباراة النهائية.

وسبق وأن حققت نور الشربيني لقب بطولة العالم سبع مرات من قبل.

ويفصل نور الشربيني لقبا واحدا من بطولة العالم لمعادلة الرقم القياسي للماليزية نيكول دافيد.