بهدف قاتل من إندريك.. البرازيل تفوز على المكسيك وديا

فاز منتخب البرازيل وديا على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب كيلي فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية.

الودية جاءت استعدادا لخوض الفريقين بطولة كوبا أمريكا 2024 والتي ستقام في أمريكا.

تقدم أندرياس بيريرا للبرازيل في الدقيقة الخامسة بعد مراوغة رائعة للمدافعين قبل أن يسدد في الشباك.

وأَضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد انطلاقة من يان كوتو الذي مرر للاعب أرسنال أمام المرمى مباشرة.

وقلص خوليان كوينونيس الفارق للمكسيك في الدقيقة 73 بعد عرضية من أليكيس فيجا أمام المرمى.

وتعادل جويليرمو مارتينيز للمكسيك في الدقيقة الـ 92 بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها أليسون.

وبعد أربع دقائق وقبل نهاية المباراة مباشرة سجل البديل إندريك هدف الفوز برأسية مستغلا عرضية من فينيسيوس جونيور.

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ويلعب منتخب البرازيل ودية أخرى يوم الخميس 13 يونيو ضد أمريكا.

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا يوم 21 يونيو الجاري بمواجهة الأرجنتين وكندا.

وسيلعب منتخب المكسيك في المجموعة الثانية بجانل كل من جامايكا وفنزويلا والإكوادور.

بينما يقع منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة بجانب كوستاريكا وباراجواي وكولومبيا.