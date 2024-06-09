قبل استضافة الكوبا.. أمريكا تسقط ضد كولومبيا بخماسية وديا

حقق منتخب كولومبيا فوزا وديا على الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة أهداف مقابل هدف.

المباراة الودية تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كوبا أمريكا والتي تقام في أمريكا.

تقدم جون أريان بالهدف الأول لكولومبيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف رافاييل بوري الهدف الثاني لكولومبيا بمقصية رائعة في الدقيقة 19 لينهي الشوط الأول بهدفين دون مقابل.

في الشوط الثاني قلص تيموثي ويا النتيجة لأمريكا في الدقيقة 58 مستغلا تمريرة من فلوريان بالوجان ليسدد في المرمى.

وعاد ريتشارد ريوس لتوسيع النتيجة لكولومبيا في الدقيقة 77 بعد عرضية أرضية من لويس سينستيرا.

وأَضاف خورخي كاراسكال الهدف الرابع لكولومبيا في الدقيقة 85 من انفراد بالمرمى بعد خطأ دفاعي.

وأنهى سنستيرا خماسية كولومبيا بعد ثلاث دقائق بعد خطأ دفاعي جديد وانفراد آخر بالمرمى.

منتخب كولومبيا يكسب الولايات المتحدة بخمسة أهداف مقابل هدف ✅ 📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵#الولايات_المتحدة_كولومبيا | #SSC pic.twitter.com/dBqJgYQXPE — SSC (@ssc_sports) June 8, 2024

وسيلعب منتخب كولومبيا ودية أخرى ضد بوليفيا يوم الأحد 16 يونيو، بينما يخوض المنتخب الأمريكي وديته الثانية ضد البرازيل يوم الخميس 13 يونيو.

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا يوم 21 يونيو الجاري بمواجهة الأرجنتين وكندا.

ويلعب منتخب أمريكا بالمجموعة الثالثة بجانب كل من أوروجواي وبنما وبوليفيا.

بينما يقع منتخب كولومبيا في المجموعة الرابعة بجانب باراجواي وكوستاريكا والبرازيل.