وصول بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو

الأحد، 09 يونيو 2024 - 10:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بعثة منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو فجر اليوم الأحد استعدادا لاستئناف مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو غدا الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مطار القاهرة لتوديع البعثة واللاعبين قبل السفر.

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واستمرت رحلة السفر إلى غينيا بيساو لما يقارب 8 ساعات.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة يوم الجمعة لكن تم تأجيل السفر إلى السبت بناء على طلب اللاعبين بسبب الإجهاد.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.

ونجح تريزيجيه في آخر عشر مباريات دولية المساهمة في تسعة أهداف بتسجيل سبعة وصناعة اثنين آخرين.

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