قبل صافرة انطلاق اليورو.. إسبانيا تسحق أيرلندا الشمالية بخماسية

الأحد، 09 يونيو 2024 - 00:34

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - منتخب إسبانيا

سحق منتخب إسبانيا ضيفه أيرلندا الشمالية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض منافسات يورو 2024 في ألمانيا.

وأقيمت المباراة على ملعب بالما دي مايوركا.

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تقدمت أيرلندا الشمالية بصورة مفاجئة في الدقيقة 2 بتوقيع دانييل بالارد.

بداية الرد أتت بهدف بيدري لاعب وسط برشلونة في الدقيقة 12، بعد تمريرة من ناتشو قائد ريال مدريد.

ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد سجل الهدف الثاني في الدقيقة 18، بعد تمريرة من المخضرم خيسوس نافاس.

وعاد بيدري مسجلا الثالث في الدقيقة 29، بعد تمريرة من نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو.

وفي الدقيقة 35 سجل فابيان رويز الهدف الرابع، بصناعة لامين يامال نجم برشلونة الواعد.

وأخيرا سجل ميكيل أويارزابال الهدف الخامس، بصناعة يامال أيضا.

ويلعب منتخب إسبانيا في مجموعة قوية بمنافسات اليورو، مع كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

إسبانيا
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