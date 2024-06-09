مران منتخب مصر الأولمبي - تدريبات استشفائية لـ 10 لاعبين

الأحد، 09 يونيو 2024 - 00:04

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر الأولمبي - أستراليا

خاض منتخب مصر الأولمبي مرانه استعدادا لمواجهة كوت ديفوار وديا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب مصر فاز على الأفيال بنتيجة 1-0 الجمعة استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقسم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالى المدير الفني اللاعبين على مجموعتين.

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وأدى عشرة لاعبين تدريبات استشفائية تحت إشراف صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي مع أحمد عبد الحكيم المدلك.

في المقابل تدرب باقي اللاعبين تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ميكالى.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.

وجاء هدف مصطفى سعد بعدما ارتطمت الكرة في ركبته وسكنت الشباك.

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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